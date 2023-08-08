В КНР заявили, что США не имеют права раздавать указания по ситуации в Южно-Китайском море

Вашингтон не является участником спора, завило Министерство обороны Китая, комментируя инцидент с филиппинским судном на отмели Аюнгин

ГОНКОНГ, 8 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не являются участником спора по ситуации в Южно-Китайском море и не имеют права раздавать указания по этой проблеме. Об этом заявило Министерство обороны КНР, комментируя инцидент с филиппинским судном на отмели Аюнгин.

"США не являются заинтересованной стороной в проблеме Южно-Китайского моря, не имеют права давать указания по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Как указывается в документе, Китай требует, чтобы "США немедленно прекратили использовать проблему Южно-Китайского моря, чтобы мешать правду с ложью, сеять раздор". Подчеркивается, что Соединенные Штаты должны "в действительности уважать территориальный суверенитет, морские права и законные интересы КНР в Южно-Китайском море, уважать активные усилия, предпринимаемые странами региона для защиты мира и стабильности в Южно-Китайском море".

Береговая охрана Филиппин сообщила в воскресенье, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в спорном районе ЮКМ. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе спорной территории. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.