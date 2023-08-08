8 августа, 12:15,
обновлено 8 августа, 12:25
Попытка госпереворота в Нигере

Мятежники в Нигере отказали делегациям ECOWAS, ООН и Африканского союза во въезде в страну

AP Photo/ Jerome Delay
© AP Photo/ Jerome Delay

Телеканалы Al Jazeera и Al Arabiya не назвали причин отказа

ДУБАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Военные, устроившие государственный переворот в Нигере, отказались пускать в страну представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), ООН и Африканского союза. С таким утверждением выступил катарский телеканал Al Jazeera.

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Саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники также проинформировал, что Национальный совет спасения родины, который был сформирован мятежниками для управления страной, отказал делегации ECOWAS во въезде в Нигер. Что послужило причиной для запрета, ни один канал не уточнил. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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