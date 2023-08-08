Мятежники в Нигере отказали делегациям ECOWAS, ООН и Африканского союза во въезде в страну

Телеканалы Al Jazeera и Al Arabiya не назвали причин отказа

ДУБАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Военные, устроившие государственный переворот в Нигере, отказались пускать в страну представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), ООН и Африканского союза. С таким утверждением выступил катарский телеканал Al Jazeera.

Саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники также проинформировал, что Национальный совет спасения родины, который был сформирован мятежниками для управления страной, отказал делегации ECOWAS во въезде в Нигер. Что послужило причиной для запрета, ни один канал не уточнил.