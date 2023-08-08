Минобороны КНР призвало Филиппины прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море

В ведомстве имели в виду инцидент на отмели Аюнгин

ГОНКОНГ, 8 августа. /ТАСС/. Минобороны Китая призвало Филиппины немедленно прекратить все провокационные действия в связи с инцидентом на отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Китай продолжит принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и в то же время призывает филиппинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства, а также немедленно прекратить все провокационные действия", - говорится в документе.

Минобороны КНР назвало действия китайской береговой охраны "рациональными, законными и профессиональными".

Береговая охрана Филиппин сообщила в воскресенье, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в спорном районе ЮКМ. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе спорной территории.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.