В Турции за два месяца задержаны почти 36 тыс. нелегальных мигрантов

Более 17 тыс. человек выслали из страны

СТАМБУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Почти 36 тыс. нелегальных мигрантов задержаны в Турции за два месяца, 17,3 тыс. из них депортированы. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"За два месяца проведено 2 548 операций, в ходе которых задержаны 1 385 организаторов незаконной миграции, из них 372 арестованы. Всего задержаны 35 867 нелегальных мигрантов, из них 17 258 высланы из страны. Мероприятия по депортации продолжаются. Мы продолжим борьбу с нелегальной миграцией", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

Ерликая, назначенный главой МВД Турции в июне, пообещал покончить с проблемой нелегальной миграции в стране, главным образом в многомиллионном Стамбуле, в течение нескольких месяцев.

Глава МВД Турции ранее сообщал, что в республике насчитывается порядка 4,9 млн беженцев, из которых 3 млн являются гражданами Сирии. Точные данные о нелегальных мигрантах в Турции не называются.