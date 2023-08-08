Правительство Украины одобрило соглашение с Молдавией о строительстве моста через Днестр

Он будет расположен в районе населенных пунктов Ямполь - Косеуц

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Кабмин Украины одобрил соглашение с Молдавией о строительстве автомобильного моста через реку Днестр. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О ратификации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Молдавии о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь - Косеуц", - написал он в Telegram-канале.

Договоренность о строительстве моста была достигнута на встрече президентов двух стран Майи Санду и Владимира Зеленского в 2021 году. Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Сооружение станет частью дорожной инфраструктуры между украинскими населенными пунктами Могилев-Подольский, Ямполь, Крыжополь, Бершадь, Умань.

Общая протяженность моста составит более 1,4 тыс. м. На нем будет две полосы для движения автомобилей с тротуарами с обеих сторон. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о строительстве 31 июля, правительство страны одобрило документ 12 июля.