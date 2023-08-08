В Израиле заявили, что готовы ответить на угрозы "Хезболлах"

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант отметил, что страна не стремится к конфронтации и настроена исключительно на самооборону

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Израиль готов ответить на все угрозы, исходящие от ливанской шиитской организации "Хезболлах", и в рамках самообороны может "отправить Ливан в каменный век". С таким предостережением выступил во вторник министр обороны еврейского государства Йоав Галант, передает газета The Times of Israel.

Как сообщает издание, это заявление он сделал во время поездки к горе Дов на ливанской границе, где вместе с армейским командованием оценил обстановку на государственных рубежах.

Обращаясь к лидеру "Хезболлах" Хасану Насрулле, министр советовал ему "не совершать ошибку" и не угрожать Израилю. "Вы совершали ошибки в прошлом, вы заплатили очень высокую цену. Если здесь начнется эскалация или конфликт, мы вернем Ливан в каменный век. Мы не будем сомневаться и используем всю нашу мощь, сотрем с лица земли каждый сантиметр "Хезболлах" и Ливана, если нам придется", - предупредил Галант.

При этом он подчеркнул, что Израиль не стремится к конфронтации и настроен исключительно на самооборону. "Не заблуждайтесь, мы не хотим войны, но мы готовы защищать наших граждан, наших солдат и наш суверенитет", - добавил министр.

Напряженность на юге Ливана возросла после того, как сторонники шиитских организаций "Амаль" и "Хезболлах" установили в начале июля палатки вблизи селения Гаджар и ферм Шебаа, которые остались под контролем израильских войск после эвакуации из Южного Ливана в 2000 году. Командование Временными силами ООН в Ливане призвало стороны к сдержанности и направило дополнительные патрули миротворцев на границу, где после конфликта 2006 года действует режим прекращения огня.