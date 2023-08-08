СМИ: визит Нуланд в Нигер был безрезультатным и не помог урегулированию кризиса

По данным радиостанции RFI, и.о. заместителю госсекретаря США не удалось встретиться ни с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом Базумом, ни с лидером мятежников Абдурахманом Тчиани

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Визит и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер оказался безрезультатным и не способствовал урегулированию кризиса. Об этом говорится в сообщении французской радиостанции RFI.

Ранее в понедельник Нуланд сообщила журналистам, что посетила Нигер и пообщалась с представителями военных. По ее словам, "переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными".

Как отмечает RFI, визит оказался "безрезультатным", поскольку Нуланд не удалось встретиться ни с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом Базумом, ни с лидером мятежников Абдурахманом Тчиани. Этот дипломатический визит не заложил основу для урегулирования кризиса, подчеркивается в заметке.

RFI напомнила, что перед Нуланд Нигер посетили малийский министр Абдулайе Маига, а также делегация Буркина-Фасо.