Бельгия сократила помощь Нигеру на сельское хозяйство, медицину и образование

По словам министра по развитию международного сотрудничества Каролин Жене, таким образом Бельгия пытается заставить участников военного переворота восстановить у власти "демократически избранного президента" Мохамеда Базума

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Бельгия сократила помощь, которую выделяет Нигеру для развития в африканской стране сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Об этом сообщила журналистам в Брюсселе министр по развитию международного сотрудничества Каролин Жене.

"Бельгия ранее уже прекратила военное сотрудничество [с Нигером], теперь мы приостановили сотрудничество в области развития, - отметила она. - Наши проекты в сфере развития охватывают, в частности, здравоохранение, сельское хозяйство и образование".

По словам Жене, таким образом Бельгия пытается заставить участников военного переворота восстановить у власти "демократически избранного президента" Мохамеда Базума.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в Брюсселе, что Евросоюз уже приостановил все взаимодействие с Нигером, "включая финансовую помощь и гражданские миссии по сотрудничеству и безопасности". Он также отметил, что Евросоюз поддержит любые решения которые примет Экономическое сообщество стран Западной Африки в отношении Нигера, но верит, что "еще есть пространство для переговоров".