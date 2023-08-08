8 августа, 13:54

Глава украинской разведки посетил Болгарию с официальным визитом

Кирилл Буданов провел встречи с министром обороны Тодором Тагаревым и директором Службы военной разведки Венелином Веневым

СОФИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и сопровождающая его делегация с официальным визитом посетили Болгарию. Как сообщается на сайте службы военной разведки Болгарии, Буданов провел встречи с министром обороны Тодором Тагаревым и директором Службы военной разведки Венелином Веневым.

"В ходе разговоров обсуждались вопросы состояния региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы взаимного интереса. Болгарской стороной были поставлены вопросы по сайту "Миротворец", ситуация была прояснена", - говорится в сообщении. Отмечается, что две стороны дали высокую оценку проведенным встречам, также была подчеркнута продуктивность проведенных разговоров.

Ранее Буданов в интервью телеканалу bTV высоко оценил объем помощи, которую Болгария оказывает Украине. 

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