8 августа, 13:58

Посольство США в Гаити приостановило работу из-за перестрелки вблизи зданий дипмиссии

Передвижение между зданиями дипмиссии запретили

ГАВАНА, 8 августа. /ТАСС/. Посольство США в столице Гаити - городе Порт-о-Пренс - временно остановило работу по причине перестрелки вблизи зданий дипмиссии во вторник.

"Посольство сегодня закрыто. Весь персонал находится на территории посольства до дальнейшего уведомления из-за перестрелки в районе посольства. Передвижение между зданиями [дипмиссии] запрещено. Некоторые маршруты, ведущие к посольству, могут быть небезопасны из-за продолжающейся перестрелки", - говорится в заявлении на сайте посольства.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Ранее телеканал Telesur сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны. 

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