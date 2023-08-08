Bild: Украина переоборудовала автодороги в ВПП для увеличения количества авиабаз

Как отметила газета, для защиты соответствующих авиабаз используются западные зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Украина переоборудовала автодороги во взлетно-посадочные полосы (ВПП) для увеличения числа авиабаз. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) модернизировали порядка 10 советских тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 таким образом, чтобы применять их в качестве носителей дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp с последующим запуском по российским целям. При этом, как указывает издание, украинские ВВС каждые 24 часа перемещают Су-24 с западными ракетами с базы на базу.

Для этого ВСУ восстановили все аэродромы советских времен и переоборудовали автомобильные дороги во взлетно-посадочные полосы. Для защиты соответствующих авиабаз используются западные зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, указывает Bild.