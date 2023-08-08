Сирия разрешила использовать два пункта пропуска для доставки помощи до 13 ноября

В феврале страна согласилась на открытие пунктов "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи" на первоначальный период три месяца

ООН, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Сирии продлило до 13 ноября разрешение использовать пункты пропуска "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи" на границе с Турцией для доставки помощи. Об этом сообщила ТАСС представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эри Канеко.

"Да, мы можем подтвердить. Мы очень приветствуем продление разрешения со стороны правительства Сирии по использованию пунктов "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи" до 13 ноября", - сказала Канеко.

Власти Сирии в феврале согласились на открытие пунктов "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи" на первоначальный период три месяца.

В июле Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии через единственный пункт пропуска "Баб-эль-Хава".