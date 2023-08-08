В Польше 15 октября пройдут очередные парламентские выборы

Польским избирателям предстоит выбрать 460 депутатов и 100 сенаторов

ТАСС, 8 августа. Президент Польши Анджей Дуда назначил очередные парламентские выборы в стране на 15 октября. Соответствующее решение глава государства опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

"Я принял решение назначить выборы на 15 октября 2023 года", - написал он, подчеркнув, что руководствовался рекомендациями Государственной избирательной комиссии при выборе даты проведения голосования.

После публикации распоряжения президента в "Официальном вестнике" в стране формально начнется избирательная кампания. Польским избирателям предстоит выбрать 460 депутатов и 100 сенаторов.

Основными конкурентами за депутатские места в Сейме (нижней палате парламента) будут правящая консервативно-националистическая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского и политическое объединение "Гражданская коалиция" (KO) экс-премьера Дональда Туска.

По данным последних социологических опросов, в настоящее время лидером электоральных предпочтений польских избирателей является PiS, имеющая поддержку 33% избирателей. KO "отстает" всего на один процентный пункт. За партию евроскептиков "Конфедерация" готовы голосовать 8% граждан. На четвертом месте - коалиция партий "Левые" и "Третий путь" с показателем 7%, а объединение Польской крестьянской партии и партии "Польша" может рассчитывать на 5%.

На выборах в парламент в Польше существует барьер 5% для партий и 8% для партийных коалиций.