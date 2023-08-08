Государственная авиакомпания Эфиопии приостановила полеты в штат Амхара

Ethiopian Airlines объявила, что прекращает полеты до особого распоряжения

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines полностью приостановила полеты в города штата Амхара, где с минувшей недели действует чрезвычайное положение и происходят вооруженные столкновения правительственных сил с местным ополчением. Об этом сообщил новостной портал Africa News.

Авиакомпания объявила, что прекращает до особого распоряжения полеты в административный центр штата Амхара город Бахр-Дар, отмечает электронное издание. Очевидцы передают о боях в районе аэропорта. Ранее были приостановлены полеты в другие города штата.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в штате Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата. В последние дни бои продолжались в различных районах штата, включая город Гондэр.

Вооруженные столкновения начались в штате после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.