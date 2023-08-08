Награду погибшего в Южной Осетии в 2008 году российского военного вручили его отцу

Президент республики Алан Гаглоев также преподнес ему памятную монету "Город-герой Цхинвал"

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил Медалью "Защитнику Отечества" посмертно военнослужащего 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации Алексея Иванова, который погиб в Цхинвале в августе 2008 года.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики награду президент передал отцу героя. Гаглоев преподнес ему также памятную монету "Город-герой Цхинвал".

Президент республики подчеркнул, что Иванов показал пример мужества и самоотверженности, присущий настоящему герою. "Спасибо вам за такого сына. Он вместе с нами отстаивал свободу и независимость Южной Осетии. Благодарю Вас, что сегодня разделяете нашу скорбь. Сына мы, конечно, вернуть не сможем, но память о нем навсегда останется в наших сердцах", - сказал Гаглоев.

Он также отметил, что в настоящее время, как и на протяжении нескольких веков, российские и югоосетинские граждане бок о бок сражаются против врага. "Сегодня мы вместе сражаемся на земле Донбасса за справедливость. История повторяется. И нет сомнения, что победа будет за нами", - сказал президент Южной Осетии.

Отец погибшего военнослужащего Сергей Иванов поблагодарил Гаглоева за награду. "Мы часто приезжаем сюда, ведь мы с Южной Осетией уже кровно связаны. А эту награду я заберу с собой в школу сына, покажу ее. Там у него есть свой отдельный уголок", - сказал он.

В Южной Осетии 7-8 августа проходят траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине вооруженной агрессии Грузии 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.