Депутаты парламента Индии провели первый раунд дебатов по вотуму недоверия правительству

Министр наук о Земле Индии Кирен Риджиджу заявил, что предыдущее правительство, возглавляемое Индийским национальным конгрессом, "уделяло мало внимания северо-востоку страны, а сегодня требует этого"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Депутаты от оппозиции в первый день дебатов в нижней палате парламента Индии (Лок Сабха) по вотуму недоверия правительству обвинили правящий Национальный демократический альянс (НДА) в замалчивании проблемы северо-восточного штата Манипур, где с начала мая происходят межэтнические столкновения, унесшие жизни более 100 человек. Заседание парламента транслировалось в прямом эфире местными телеканалами.

Инициировавший вотум недоверия депутат оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Горав Гогои заявил, что премьер-министр Нарендра Моди "молчит по поводу Манипура, имея на это три причины - провал правительства штата, провал министерства внутренних дел и механизма обеспечения национальной безопасности, а также потому, что Моди не хочет признавать, что совершил ошибку". "Манипур требует справедливости. Если горит Манипур, то горит вся Индия. Своим вотумом недоверия мы требуем, чтобы премьер-министр снял обет молчания", - заявил Гогои.

Выступивший в ответ министр наук о Земле Индии Кирен Риджиджу заявил, что предыдущее правительство, возглавляемое ИНК, "уделяло мало внимания северо-востоку страны, а сегодня требует этого". Он также отметил, что оппозиция инициировала вотум недоверия "в очень неподходящее время и неправильным образом, учитывая статус Индии в мире, и пожалеет об этом".

Дебаты в Лок Сабхе продолжатся в ближайшие дни. Ожидается, что в среду от правящего НДА выступят глава МВД Амит Шах и глава Минфина Нирмала Ситараман. Заявлявший изначально о своем участии в первом дне дебатов лидер ИНК Рахул Ганди намерен выступить в четверг. На этот же день запланировано голосование по вотуму недоверия.

О перспективах голосования

Правящий Национальный демократический альянс имеет подавляющее большинство в нижней палате парламента Индии - 332 места из 539. У оппозиции всего 143 места, тогда как для прохождения инициативы необходимо как минимум 270 голосов. Таким образом, она не может рассчитывать на положительный результат по своему предложению о вотуме недоверия правительству Моди.

За девять лет пребывания у власти правительства Моди вотум о недоверии его кабинету выдвигается во второй раз. В 2018 году его внесла в парламент одна из региональных партий, в результате голосования депутатов ее предложение было отклонено.