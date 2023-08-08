В Ереване протестующие пытались перекрыть проспект у здания кабмина Армении

Они требовали вооружить их и отправить разблокировать Лачинский коридор

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Больше 100 ветеранов военных действий в Нагорном Карабахе попытались перекрыть проспект Тигран Мец у здания правительства в Ереване, требуя вооружить их и отправить разблокировать Лачинский коридор. Акцию транслировали в режиме реального времени местные порталы.

Полиция применила к манифестантам силу, есть задержанные. В настоящее время проспект открыт, движение транспорта восстановлено, участники акции продолжают пикет у здания правительства. Они заявили журналистам, что собираются отправиться в приграничное село Корнидзор у въезда в Лачинский коридор.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.