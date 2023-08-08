Президент Боливии обвинил США в попытках милитаризации Амазонии

Луис Арсе призвал не допустить эксплуатации региона со стороны внешних держав и превращения Амазонии во внешнеполитический инструмент

БЕЛЕН /Бразилия/, 8 августа. /ТАСС/. Страны - участницы Амазонского пакта, в который входят Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Перу, Суринам и Эквадор, должны настороженно относиться к попыткам США усилить свое военное присутствие в регионе. Об этом заявил во вторник президент Боливии Луис Арсе.

"Латинская Америка и Карибы входит в число приоритетов национальной безопасности США. Это значит, что не только Госдепартамент, но и Минобороны [США] заинтересованы в создании военных баз в регионе и в частности в Амазонии, к чему мы должны относиться очень внимательно", - сказал он, выступая на саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки. В этой связи он обратил внимание на заявления главы Южного командования ВС США Лоры Ричардсон, отметившей значительный потенциал региона, богатого полезными ископаемыми, в частности литием.

Аналогичным образом, считает боливийский лидер, страны Амазонского пакта должны препятствовать попыткам европейских государств, которые также пытаются заполучить контроль над регионом, используя, однако, другие методы. Он также призвал не допустить эксплуатации региона со стороны внешних держав и превращения Амазонии во внешнеполитический инструмент.

По мнению Арсе, такая политика "прямой или косвенной милитаризации" Амазонии проводится в интересах международного капитала. В этой связи он напомнил, что в ходе эксплуатации ресурсов региона развитыми странами за минувшие столетия были уничтожены "более 100 этносов и культур", а также назвал темпы вырубки экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонки "устрашающими". Для сохранения региона, считает он, крайне важно сохранить вековые знания и уклад жизни местного населения.

Саммит Амазонского пакта пройдет в бразильском Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, а также Индонезии, ДРК и Республики Конго, также обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и экозащитников.