Переговоры о гарантиях и взлетно-посадочные полосы вместо дорог. Ситуация вокруг Украины

Киев в ближайшие недели начнет консультации по гарантиям безопасности с подписавшими декларацию в Вильнюсе странами, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак и отметил, что "первые соглашения могут появиться уже к концу текущего года".

Также Украина переоборудовала автодороги во взлетно-посадочные полосы (ВПП) - чтобы увеличить число авиабаз, сообщила газета Bild.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные на донецком направлении успешно отразили 18 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Артемовска (украинское название - Бахмут), Клещеевки и Зайцево, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Нанесено также поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск в ДНР. Были отражены две атаки украинских сил в районе Никольского и Урожайного в ДНР, добавил он.

Кроме того, российские подразделения успешно отразили девять атак и контратак бригад ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области. На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области, сказал Конашенков.

В ДНР был также поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица". В Харьковской области и в районе города Запорожье уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ. На всех направлениях противник потерял за сутки свыше 600 бойцов, отметил Конашенков.

Гарантии безопасности для Киева

Киев в ближайшие недели начнет консультации по гарантиям безопасности с подписавшими декларацию в Вильнюсе странами, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он выразил надежду, что "первые соглашения могут появиться уже к концу текущего года". 3 августа Ермак сообщил о начале консультаций с США по гарантиям безопасности. По его словам, этот процесс позволит создать модель и для других партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону двусторонние гарантии безопасности с и. о. премьера Нидерландов Марком Рютте. Основой этих гарантий, по словам украинского лидера, "должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей".

Разъяснения по плану

Офис президента Украины опубликовал на своем сайте документ, посвященный плану по урегулированию, который продвигает Киев. Текст под названием "Философия украинской формулы мира" содержит тезисное изложение каждого из 10 пунктов.

В частности, в документе отражены такие положения, как необходимость обеспечения продовольственной безопасности. Сделать это предлагается за счет беспрепятственного экспорта украинской агропродукции через порты Черного моря и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов по вывозу зерна в Европу. Также план предполагает мероприятия по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Отдельное внимание уделяется вопросам "восстановления территориальной целостности Украины" и гарантий безопасности. В Киеве рассчитывают, что они будут обеспечены юридически обязывающими документами, а также "собственными оборонными возможностями".

Просроченные контракты

Минобороны Украины недополучило от поставщиков оружие на сумму около 27 млрд гривен (около $730 млн), сообщается на сайте украинского Центра противодействия коррупции. Отмечается, что общий объем просроченной дебиторской задолженности ведомства составляет 33 млрд гривен (около $893 млн), из которых 5,86 млрд (около $158 млн) - задолженность по вещевому обеспечению и 1 млрд гривен (около $27 млн) - задолженность по другим программам.

ВПП вместо дорог

Украина переоборудовала автодороги в ВПП для увеличения числа авиабаз, сообщила газета Bild. По ее информации, ВСУ модернизировали порядка 10 советских тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 таким образом, чтобы применять их в качестве носителей дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp с последующим запуском по российским целям. При этом, как указывает издание, украинские ВВС каждые 24 часа перемещают Су-24 с западными ракетами с базы на базу. Для защиты новых ВПП и переоборудованных старых советских авиабаз используются западные ЗРК Patriot и IRIS-T, указывает Bild.

Британские санкции

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций. В него включены, в частности, иранские физические и юридические лица, которые якобы оказывают поддержку России в оборонной сфере. Также под санкции подпали российская компания по разработке электроники "СМТ-Айлогик", зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания Stout, которая, по утверждению Лондона, импортирует электронные компоненты, и поставщик высокотехнологичных электронных компонентов "Тесткомплект".

Кроме того, Великобритания ввела санкции против поставляющей беспилотники компании из Дубая Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading и турецких компаний Azu International и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi, занимающихся поставками компьютерных компонентов и технологий для оборонного сектора. Санкции введены в отношении бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции Алирезы Балали, руководителя московского офиса инвестиционной компании DuLac Capital швейцарца Ансельма Оскара Шмуки и гражданина Словакии Ашота Мкртычева, который якобы "вовлечен в получение выгоды за счет поддержки правительства России" в оборонной сфере.

Британское правительство объявило также о введении санкций против шести белорусских компаний и предприятий, связанных с оборонной сферой.

Автобусные маршруты

Украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры закрыло более 250 автобусных маршрутов в Польшу и Россию. Как сообщили в ведомстве, это связано с началом реформы в отрасли международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса.

В марте украинское агентство ТСН сообщало, что сотни граждан Украины еженедельно ездят в Россию, несмотря на закрытые границы. Автобусы из Киева, Львова, Днепра (ранее - Днепропетровск) и других областных центров страны по несколько раз в неделю отправляются в Москву и обратно. Маршруты проходили через Польшу и далее через Литву и Латвию.