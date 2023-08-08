В Нигерии заявили, что ECOWAS предпочитает дипломатическое решение ситуации в Нигере

Официальный представитель президента Нигерии Аджури Нгелале пообещал, что саммит ECOWAS примет далеко идущие решения

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и его нынешний председатель президент Нигерии Бола Тинубу предпочитают дипломатическое решение нынешней ситуации в Нигере. Об этом заявил официальный представитель президента Нигерии Аджури Нгелале.

Тинубу и ECOWAS хотели бы найти выход из создавшейся в Нигере ситуации дипломатическим и мирным путем, а не военным, приводит его слова агентство Reuters. Тем не менее на повестке предстоящего 10 августа экстренного саммита ECOWAS остаются все возможные варианты, подчеркнул Нгелале.

Нгелале пообещал, что саммит ECOWAS, который пройдет в Абудже, примет далеко идущие решения.