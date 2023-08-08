8 августа, 16:53

Избирком Пакистана подтвердил запрет Имрану Хану заниматься политикой пять лет

Суд Исламабада ранее приговорил бывшего премьер-министра республики к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве

ИСЛАМАБАД, 8 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пакистана подтвердила запрет бывшему премьер-министру и лидеру оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрану Хану заниматься политикой в течение пяти лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте телеканала Geo.tv.

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По его информации, Избирательная комиссия Пакистана запретила Хану занимать в течение пяти лет политические посты и избираться после того, как он был признан виновным в коррупции.

5 августа суд Исламабада приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Экс-премьер-министр был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после вынесения приговора. 

Теги:
ПакистанХан, Имран
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