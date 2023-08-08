В Черкасской области призвали хасидов отказаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана

Как отметил глава областной военной администрации Игорь Табурец, власти региона намерены ужесточить меры безопасности, поскольку понимают, что часть верующих отважится приехать

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Черкасской области в центре Украины порекомендовали паломникам-хасидам воздержаться от приезда в Умань на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана). Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

"Через месяц - Рош ха-Шана. Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани. <...> Сегодня по этому вопросу провели заседание спецкомиссии с участием заместителя чрезвычайного и полномочного посла Израиля на Украине госпожи Лирон Финкельштейн", - написал он в Telegram-канале.

Чиновник добавил, что власти региона намерены ужесточить меры безопасности, поскольку понимают, что часть верующих все же отважится приехать.

Вопрос приезда паломников в Умань обсуждался также на встрече министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску с его израильским коллегой Эли Коэном. По словам Попеску, обе стороны работают над обеспечением транзита израильских граждан на Украину через Молдавию. Как отметил Коэн, согласно предварительным оценкам, около 30 тыс. израильских граждан поедут на Украину через Молдавию.

В 2022 году украинские власти также рекомендовали хасидам воздержаться от поездки в страну на празднование Рош ха-Шана. Однако к началу праздника в Умань приехали более 23 тыс. паломников.

Город Умань, где находится могила духовного наставника движения брацлавских хасидов ребе Нахмана, ежегодно в дни празднования Рош ха-Шана становится местом массового паломничества. Могилу умершего в 1810 году ребе посещают тысячи верующих. В текущем году Рош ха-Шана начнут отмечать с вечера 15 сентября и закончат вечером 17 сентября.