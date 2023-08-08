Интерпол изъял более €2 млн в операции по борьбе с преступностью в Западной Африке

Как отметили в Интерполе, в рамках операции выявили 1,1 тыс. подозреваемых

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Более €2 млн конфисковано в рамках операции Международной организации уголовной полиции (Интерпол) по борьбе с организованной преступностью в Западной Африке, в которой приняла участие 21 страна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Интерпола.

"В ходе операции "Шакал" по борьбе с организованными преступными группировками в Западной Африке изъято или заморожено около €2,15 млн", - указывается в тексте.

Отмечается, что в рамках операции были заблокированы 208 банковских счетов. Было выявлено 1,1 тыс. подозреваемых, из них 103 человека задержаны.

Речь идет о нескольких преступных организациях в Западной Африке, которые, в частности, занимаются мошенничеством в интернете, аферами с кредитными картами и авансовыми платежами, а также отмыванием денег.

Всего в операции принимала участие 21 страна: Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кот-д'Ивуар, Малайзия, Нидерланды, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, США, Франция, Швейцария и ЮАР.