Болгарский депутат подал в отставку с постов в парламенте после оскорбительных слов

Речь идет о скандале, связанном с использованием Вежди Рашидовым ненормативной лексики в отношении женщин при включенных микрофонах в парламенте

СОФИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Депутат парламента Болгарии Вежди Рашидов от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) подал в отставку с поста председателя комиссии парламента по культуре и СМИ и члена исполнительного комитета ГЕРБ на фоне скандала, связанного с использованием им ненормативной лексики в отношении женщин при включенных микрофонах в парламенте.

По итогам внеочередного заседания, на котором депутаты большинством голосов одобрили поправки в Закон о защите от домашнего насилия, Рашидов, не подозревая о включенных микрофонах, допустил использование ненормативной лексики в отношении женщин.

Представители коалиции партии ГЕРБ и Союза демократических сил выступили со специальным заявлением о том, что "подобные заявления не допустимы для депутата парламента". Высказывания Рашидова осудили и партнеры из правящего большинства - коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" - и представители некоторых общественных организаций.

Рашидов принес официальные извинения. "Я гордый человек, сказал, что подаю в отставку и это сделал", - заявил он.

Рашидов - болгарский политик, дважды возглавлял министерство культуры, многократно избирался депутатом Народного собрания, был председателем парламента.