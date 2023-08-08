Президент Бразилии призвал превратить Амазонию в научный инкубатор

Как отметил Луис Инасиу Лула да Силва, регион экваториальных дождевых лесов бассейна реки не должен рассматриваться только в качестве вместилища природных ресурсов

БЕЛЕН /Бразилия/, 8 августа. /ТАСС/. Регион экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонки не должен рассматриваться исключительно в качестве вместилища природных ресурсов. Как заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, необходимо использовать его научно-технологический потенциал.

"Не следует относиться к Амазонии как к огромному хранилищу богатств. Это инкубатор знаний и технологий, масштаб которых мы едва начали себе представлять", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки. По его мнению, в регионе могут быть найдены "решения многочисленных проблем человечества - от лекарств до более экологичной торговли".

"Лес - это не пустая поляна, которую нужно занять, и не сокровище, которое нужно утащить. Это грядка возможностей, которую следует обрабатывать", - добавил он, подчеркнув роль экваториальных дождевых лесов в сохранении климатического баланса и благоприятных условий для сельского хозяйства всего континента.

Саммит Амазонского пакта проходит в бразильском Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, а также Индонезии, Демократической Республики Конго и Республики Конго, обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и защитников природы.