Вучич заявил, что Украина потеряет все, если признает независимость Косова

По словам президента Сербии, у его страны "никогда не было конфликтов или проблем с Украиной"

БЕЛГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Киев одномоментно лишится всего, если признает независимость Косова. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром республики Аной Брнабич.

"Украина - дружественная нам страна, у нас никогда не было конфликтов или проблем с Украиной, надеюсь, что и не будет, - отметил Вучич, отвечая на вопрос журналистов о возможном признании Киевом независимости Косова. - Представьте, если Украина признает независимость Косова. В один день она потеряет все что было у нее в руках - уровень политического доверия, она в один день все потеряет".

"После этого как он сможет говорить, что придерживается международного права? Никак, - подчеркнул сербский президент. - Я убежден, что [президент Украины Владимир] Зеленский не выбросит этот козырь из рук".

Сербский Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.