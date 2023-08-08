Президент Нигерии распорядился усилить финансовые санкции против мятежников Нигера

Их введут через Центральный банк Нигерии в отношении лиц, которые участвовали в захвате власти в Нигере путем государственного переворота

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился ввести новые финансовые санкции против Нигера, где власть захватили мятежники. Об этом сообщил официальный представитель нигерийского президента Аджури Нгелале.

"Санкции вводятся через Центральный банк Нигерии в отношении лиц, которые участвовали в захвате власти в Нигере путем государственного переворота", - приводит его слова агентство Reuters. Тинубу председательствует сейчас в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS). Чрезвычайный саммит ECOWAS пройдет 10 августа в столице Нигерии Абудже, он посвящен ситуации в Нигере.

На своем последнем саммите, который состоялся 30 июля, ECOWAS принял пакет жестких финансовых и экономических санкций в отношении Нигера. Так, были заморожены все счета и государственные активы Нигера в банках стран ECOWAS. В результате Нигер не смог провести 31 июля выплаты по своим государственным облигациям на сумму $3,76 млн и оказался в ситуации технического дефолта.