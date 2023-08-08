Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании для отправки Украине

Как сообщила газета Handelsblatt, в настоящее время техника должна быть переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе

БРЮССЕЛЬ/БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. В настоящее время техника должна быть переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и в дальнейшем отправлена на Украину. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

В конечном счете, как отмечает издание, из 50 танков около 30 единиц техники могут быть доставлены на Украину. Первоначально Rheinmetall планировал приобрести танки Leopard 1 у швейцарской оборонной компании Ruag, чтобы сделать их доступными для Киева. Поскольку Швейцария не выдала разрешение на экспорт из-за своего закона о нейтралитете, компания Rheinmetall искала альтернативные источники поставок.

В свою очередь, бельгийская радиостанция Business AM, со ссылкой на собственные источники сообщила, что Киев получит 50 списанных бельгийской армией танков Leopard 1, которые были выкуплены "по бросовым ценам" неназванной "третьей страной". Танки, как указывала радиостанция, находились на складе компании OIP Land Systems в Турне, где они прошли первичное восстановление и были проданы неназванной стране. Бельгийское правительство, по ее данным, "не имеет никакого отношения к этой сделке". Компания отмечает, что танки были выкуплены по "€15 тыс. за штуку", фактически по цене металлолома. Теперь, по данным радиостанции, они будут поставлены на Украину через Италию и Германию, где им "попутно установят новое вооружение".

Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначный рост оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне глава компании Армин Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в текущем году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.