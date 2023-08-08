Вучич заявил, что Сербия не откажется от независимой политики и старых дружеских связей

Президент республики указал, что сербы хотят быть "европейским народом, который гордится своей свободой и самостоятельно принимает решения"

БЕЛГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Сербия продолжит проводить независимую политику и поддерживать добрые отношения со странами, с которыми ее связывают традиционные узы дружбы. Об этом заявил президент республики Александар Вучич, выступая с обращением к нации в прямом телевизионном эфире.

"Суть нашей политики - самостоятельная, независимая Сербия, которая находится на пути в Европу, но которая сохраняет связи со своими традиционными друзьями. Мы принимаем решения, это наша политика, наше кресло. Мы не хотим быть на вашем месте, мы хотим быть на своем месте", - подчеркнул глава государства.

Он указал, что сербы хотят быть "европейским народом, который гордится своей свободой и самостоятельно принимает решения". "И даже если мы будем единственными, кто проводит такую политику - отлично, значит мы будем единственными, кто может проводить такую политику", - отметил Вучич.

Президент обратился к истории своей страны, указав, что ее власти всегда были независимы, "самостоятельно принимали решения, вводить ли против кого-либо санкции или не вводить", и никогда не допускали вмешательства извне во внутренние дела страны.

"Я горд за ту политику - политику чести, гордости и свободы. И поверьте, это политика будущего. Через десять лет это будет доминирующий тренд в мире, в отличие от нынешней политики, цель которой - служить кому-то другому, а не своему народу и не своей родине", - резюмировал Вучич.

После начала специальной военной операции России президент Сербии в обращении к нации сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что Сербия временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что его страна считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.