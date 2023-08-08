Госдепартамент не смог предоставить доказательства причастности России к событиям в Нигере

Как заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, у Вашингтона по итогам пребывания в Ниамее и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд нет понимания, выберут ли лидеры мятежников "дипломатический путь вперед"

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер уклонился от ответа на вопрос о наличии у Соединенных Штатов достоверных доказательств причастности России к перевороту в Нигере.

Миллер комментировал сообщения о том, что на протестах в Нигере были замечены российские флаги. Когда его спросили, являются ли, как он сам сказал, "магическим образом" попавшие в руки протестующих российские флаги доказательством возможной причастности РФ к событиям в Нигере, представитель американского внешнеполитического ведомства признал, что не знает, каким образом флаги оказались в руках протестующих.

"Мне кажется очень странным, что, когда вашу страну захватывает военная хунта и вы хотите выразить поддержку, вы решаете сделать это за счет того, что выбегаете на улицу и покупаете в, вероятно, местном магазине российский флаг. Это кажется странным", - ответил он.

Кроме того, как заявил Миллер, у Вашингтона по итогам пребывания в Ниамее и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд нет понимания того, выберут ли лидеры мятежников "дипломатический путь вперед". "Как она [Нуланд] заявила прошлым вечером на брифинге для журналистов, это были сложные переговоры. Она не добилась никакого прорыва. И совершенно неясно, что они [организаторы мятежа] выберут дипломатический путь вперед", - сказал представитель Госдепартамента.