8 августа, 18:19,
обновлено 8 августа, 18:48
Военная операция на Украине

Эрдоган заявил, что Турция играет ключевую роль в урегулировании на Украине

В частности, по словам президента республики, Турция строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую правила судоходства в черноморских проливах

СТАМБУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Турция с начала украинского кризиса стала ключевой страной в вопросе его урегулирования, в частности, она строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую правила судоходства в черноморских проливах, что позволило не допустить распространения конфликта на бассейн Черного моря. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом. Трансляцию выступления вел телеканал TRT.

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Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса. Переговоры [по Украине в марте 2022 года], которые мы организовали, были попыткой прекращения кровопролития. Черноморская зерновая инициатива позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей. Позиция Турции четкая и принципиальная. Мы не хотим видеть больше крови и слез. Распространение войны на бассейн Черного моря станет катастрофой для всего региона. Четко соблюдая Конвенцию Монтрё, мы не позволили допустить распространения трагедии", - отметил Эрдоган.

Ранее власти Турции заявляли, что с начала СВО на Украине не пропустили в Черное море ни один военный корабль. 

Теги:
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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