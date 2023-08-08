Эрдоган заявил, что Турция продолжит антитеррористические операции

По словам президента республики, они необходимы для ускорения процесса возвращения беженцев в Сирию и Ирак

АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Турция продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на ежегодной конференции турецких послов.

"Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет покончено с терроризмом, угрожающим территориальной целостности Турции, а также Ирака. Турция разрушила планы сепаратистской организации (Рабочей партии Курдистана - прим. ТАСС) создать государство в Сирии. По мере стабилизации ситуации в Ираке и Сирии ускорится процесс добровольного, безопасного и достойного возвращения беженцев", - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Турция "в последние годы превратилась в игрока на международной арене, за каждым шагом которого следят". "Мы вмешиваемся в события в нашем регионе, ориентируясь на наши интересы и пытаемся защитить интересы Турции, используя все средства дипломатии, элементы жесткой и мягкой силы", - добавил турецкий президент.

Турция в прошлом провела на территории соседней Сирии уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

ВС Турции периодически проводят операции и наносят точечные удары в Ираке по объектам, где у Рабочей партии Курдистана расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Багдад в свою очередь осуждает действия турецких военных, называя их нарушением суверенитета Ирака.