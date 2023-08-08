В Кейптауне за время забастовки водителей такси убили пять человек

Как сообщил министр по делам полиции ЮАР Беки Целе, по подозрению в различных видах преступлений задержали 120 человек

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек были убиты в Кейптауне во время продолжающейся в городе шестой день подряд забастовки водителей такси. Об этом сообщил министр по делам полиции ЮАР Беки Целе, который прибыл в Кейптаун.

"Пять человек убиты в городе во время забастовки водителей, включая гражданина Великобритании, - цитирует министра местный новостной портал News24. - По подозрению в различных видах преступлений задержано 120 человек". Министр не уточнил подробности совершенных убийств и вызваны ли они действиями забастовщиков. Ранее власти объявили о двух погибших в результате акций протеста.

Забастовка была объявлена 3 августа национальным советом такси ЮАР. Она сопровождается стрельбой по машинам водителей, которые отказались присоединиться к протестам, поджогами автомобилей, блокировкой дорог, в том числе ведущих в международный аэропорт Кейптауна. В последние дни в ряде районов города были предприняты попытки грабежей магазинов и поджогов общественных зданий. Пока полиции в целом удается сдерживать толпы мародеров.

Бизнес и общественные службы Кейптауна значительно пострадали в результате забастовки водителей такси. Так, 8 августа в городе оставались закрытыми 92 школы. Почти 18 тыс. учителей и сотрудников учебных заведений не смогли добраться до рабочих мест. Аналогичная ситуация сложилась и в других службах. Во многих городских районах работает только один магазин из 10. В Кейптауне проживает более 5 млн человек.

Мэрия города добилась от суда введения временного запрета на забастовку. Это способствовало снижению числа блокируемых дорог в течение последних часов. Однако ситуация продолжает оставаться критической, отмечают власти.

Участники забастовки требуют от властей Кейптауна отмены новых правил контроля за маршрутными такси, которые предусматривают среди прочего конфискацию машин за нарушения водителями правил дорожного движения, отсутствие у них прав на вождение и отсутствие автомобильных номеров. В ЮАР принадлежащие частным компаниями маршрутные такси являются основным видом общественного транспорта. Попытки муниципалитетов расширить использование автобусов наталкиваются на организованное сопротивление групп, которые контролируют частный таксомоторный бизнес.