Противники судебной реформы в Израиле устроили акцию перед отелем, где отдыхает Нетаньяху

Как сообщил портал Ynet, демонстрация была согласована с полицией и проводилась на расстоянии в 300 м от отеля

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Группа противников судебной реформы в Израиле организовала акцию протеста перед зданием гостиницы на Голанских высотах, где в настоящее время отдыхает премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, акция проходила в поселке Неве-Атив на Голанах, где Нетаньяху вместе с женой проводит отпуск, участие в ней приняли несколько сотен человек. Демонстрация была согласована с полицией и проводилась на расстоянии в 300 м от отеля.

На видеозаписи с места событий, которую опубликовал Ynet, видно, как толпа размахивает израильскими флагами и скандирует лозунги в поддержку демократии. Место проведения митинга было оцеплено, за порядком следили полицейские, о каких-либо инцидентах не сообщается.