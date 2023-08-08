Буркина-Фасо и Мали заявили об ответственности СБ ООН в деле недопущения вторжения в Нигер

Главы МИД Буркина-Фасо и Мали Оливия Рагнагневенде Руамба и Абдулайе Диоп направили соответствующее письмо председателю Совета Безопасности всемирной организации

РАБАТ, 8 августа. /ТАСС/. Главы МИД Буркина-Фасо и Мали Оливия Рагнагневенде Руамба и Абдулайе Диоп направили во вторник письмо председателю Совета Безопасности ООН, в котором указали на ответственность этого органа международной организации в вопросе недопущения вооруженных действий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) против Республики Нигер. Об этом сообщает правительственное Буркинийское информационное агентство.

"Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали апеллируют к главной ответственности Совета Безопасности ООН, гаранта международного мира и безопасности, для предотвращения всеми имеющимися в его распоряжении средствами вооруженных действий против суверенного государства, масштабы последствий которых были бы непредсказуемыми", - отметили главы внешнеполитических ведомства двух африканских стран, имея в виду планы сил ECOWAS осуществить военное вторжение в Нигер.

"Мы знаем, что можем рассчитывать на мудрость Совета Безопасности ООН во избежание, помимо ухудшения ситуации с безопасностью в связи с увеличением числа и распространением террористических группировок, гуманитарной катастрофы, которая усугубила бы трудности населения, правомерно ожидающего поддержки, чтобы справиться с многочисленными проблемами, с которыми оно сталкивается", - подчеркивается в письме министров.

Кроме того, Буркина-Фасо и Мали подтвердили свою "приверженность поиску решений с помощью средств исключительно дипломатии и переговоров, так как только они способны гарантировать мир и стабильность в Нигере и регионе". Письмо аналогичного содержания главы МИД направили также руководству Африканского союза.