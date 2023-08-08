В Мексике заявили, что не планируют присоединяться к БРИКС

Как отметил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, его страна предпочитает развивать и углублять сотрудничество с государствами Северной Америки

МЕХИКО, 8 августа. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что его страна не планирует присоединяться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предпочитает развивать и углублять сотрудничество со странами Северной Америки.

"Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Конечно, мы приветствуем это со стороны других стран. Однако по экономическим, соседским и геополитическим причинам мы будем продолжать укреплять союз [в регионе] Северной Америки и Америки в целом", - заявил глава государства во время конференции, которая транслировалась на странице его администрации в соцсети X (ранее Twitter).

По словам мексиканского президента, для его правительства является важным консолидация Северной Америки. "Наше предложение состоит в том, чтобы укрепить сотрудничество с Соединенными Штатами и Канадой, консолидировать регион, укреплять, помогать и дополнять друг друга, делиться инвестициями, технологиями, рабочей силой, навыками работников трех стран, чтобы заработная плата повышалась, а Северная Америка консолидировалась, - отметил он. - Эта интеграция должна происходить по всей Америке, чтобы достичь чего-то похожего на то, чем является Европейский союз".

Он отметил, что американская интеграция должна осуществляться на основе уважения суверенитета каждой страны и без исключения какой-либо страны, в частности, Кубы.