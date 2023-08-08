В Пентагоне заявили, что США пока нечего объявить о новом пакете военной помощи Украине

По словам заместителя пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, при выделении каждого пакета Вашингтон "оценивает, что именно требуется Украине на поле боя"

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Министерству обороны США пока нечего объявить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Сегодня мне не о чем объявить", - сказала она, отвечая на вопрос, касавшийся возможности выделения Украине нового пакета военной помощи. По словам Сингх, при выделении каждого пакета Вашингтон "оценивает, что именно требуется Украине на поле боя". "На данный момент мне нечего анонсировать", - заявила она.

Сингх отметила, что у Пентагона "по-прежнему есть средства" на оказание военной поддержки Киеву в размере "приблизительно $6 млрд". "Мы продолжим делать это", - подчеркнула Сингх.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, что администрация США намерена во вторник объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $200 млн, в который могут войти противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS, иные боеприпасы, а также стрелковое оружие.

Как отмечалось в публикации, ранее власти в Вашингтоне признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на $6,2 млрд. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму. Первым этапом будет отправка пакета на $200 млн.

По сведениям Reuters, вашингтонская администрация в настоящее время работает над новым бюджетным запросом Конгрессу о выделении дополнительных средств на оказание помощи Киеву.