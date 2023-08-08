8 августа, 19:01

Террористы пытаются проникнуть в сирийские провинции Алеппо и Латакия

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, командования российской группировки войск и Вооруженных сил Сирии принимают все необходимые меры для исключения террористической угрозы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Диверсионные группы террористов пытаются проникнуть в провинции Алеппо и Латакия из идлибской зоны деэскалации. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Отмечаются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия", - сказал он.

По словам контр-адмирала, командования российской группировки войск (сил) и Вооруженных сил Сирии принимают все необходимые меры для исключения террористической угрозы мирному населению и военнослужащим правительственных войск. 

Теги:
СирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация