Глава МИД Ирана считает, что БРИКС может стать глобальным интеграционным объединением

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что БРИКС является одним из немногочисленных примеров реального экономического и политического взаимодействия, способного оказывать влияние на региональные и международные процессы

ДУБАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Сообщество стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обладает потенциалом стать глобальным интеграционным объединением. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на конференции "Иран и БРИКС: перспективы партнерства и сотрудничества" в Тегеране.

"Мы считаем, что если идея расширения БРИКС станет реальностью, это объединение станет по-настоящему глобальной интеграционной структурой", - сказал Абдоллахиян, текст выступления которого опубликован в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Министр также отметил, что БРИКС является одним из немногочисленных примеров реального экономического и политического взаимодействия, способного оказывать влияние на региональные и международные процессы. "Фактически в развивающемся мире впервые было создано эффективное политическое и экономическое объединение", - заключил он.

Конференция была организована Институтом международных политических исследований МИД Ирана. В ней принял участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который 7-8 августа находился в Тегеране с рабочим визитом.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны.