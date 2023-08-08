В Госдепе заявили, что США "агрессивно" вырабатывают гарантии безопасности для Украины

Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, сроки новых контактов по этой теме согласованы

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Украина "агрессивно занимаются" выработкой гарантий безопасности для Киева, сроки новых контактов по этой теме согласованы. Об этом сообщил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Даты у меня нет. Я не хотел бы намечать тут график, поскольку переговоры идут. Но на состоявшихся с украинскими коллегами переговорах были согласованы последующие встречи. Объявления о сроках их проведения у меня нет", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. При этом он напомнил, что другие страны Группы семи ведут аналогичные переговоры с Киевом. "И есть 12 других стран, которые присоединились к заявлению поддержки [Киева со стороны "семерки"] и у которых будут собственные двусторонние переговоры [с Украиной]", - заявил Миллер. "Мы занимаемся этим агрессивно", - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он отказался пояснить, возможно ли достижение Вашингтоном и Киевом договоренности на этот счет к концу текущего года. "Не хочу очерчивать график", - повторил Миллер.

Он также ушел от прямого ответа на просьбу прокомментировать результаты недавнего социологического исследования, проведенного по заказу телеканала CNN и показавшего, что большинство американцев выступают теперь против оказания дальнейшей помощи Украине. По версии Миллера, такие опросы не всегда дают точную картину. "Всегда опасно оперировать данными одного опроса, поскольку речь идет о "моментальном снимке", и вы можете увидеть [и] другие. Скажу, что мы были воодушевлены поддержкой со стороны американского народа и двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса, направленными на дальнейшее оказание помощи Украине <...>. Эта поддержка является давней, она существует с начала войны, и мы рассчитываем, что она будет сохраняться", - отметил представитель Госдепартамента.

"Мы продолжим заявлять, что интересам США отвечает защита Украины, интересам США отвечает сохранение демократии, интересам США отвечает отпор российской агрессии", - утверждал Миллер. "Так что мы продолжим настаивать на этом. Пусть опросы говорят сами за себя. <...> Мы продолжим взаимодействовать с Конгрессом, от которого мы видели прочную двухпартийную поддержку. Да, мы видим и голоса инакомыслящих. Но в целом мы видим двухпартийную поддержку в пользу продолжения помощи Украине. И мы продолжим этого добиваться", - добавил дипломат.