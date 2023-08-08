Госдепартамент утверждает, что США не принуждают Украину к отказу от мирных переговоров

По словам руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, США "полностью поддерживают усилия Украины, направленные на то, чтобы привлекать людей к ответственности"

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер утверждает, что США не принуждают Украину отказываться от мирных переговоров.

"Нет, абсолютно нет. <...> Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так", - сказал он, комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, назвавшей враньем заверения Госдепартамента в том, что Россия якобы отказалась от диалога по Украине. Захарова убеждена, что Вашингтон "сам инициировал запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022".

Кроме того, Миллер заявил, что ему нечего сказать о произведенном Службой безопасности Украины (СБУ) аресте украинской гражданки, которая, по утверждениям украинской стороны, будучи "российским информатором", якобы готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. 7 августа в Telegram-канале СБУ появилась новость о том, что задержанная "жительница Очакова" собирала разведданные о рабочей поездке Зеленского в Николаевскую область. Украинская служба безопасности не назвала имени задержанной.

"Я видел эти сообщения, но у меня нет какого-либо комментария по этому поводу, я бы посоветовал вам обратиться к украинской стороне за этим. <...> Но, конечно же, мы видели шпионаж со стороны России и разведывательную деятельность России на Украине на протяжении некоторого времени. Это вовсе не удивляет, и мы в целом полностью поддерживаем усилия Украины, направленные на то, чтобы привлекать людей к ответственности за такую деятельность", - утверждал он.