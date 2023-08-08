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Попытка госпереворота в Нигере

В Пентагоне заявили, что не видят какой-либо роли ЧВК "Вагнер" в событиях в Нигере

Как отметила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх, США "приостановили сотрудничество в сфере безопасности по ряду вопросов" с республикой

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. США не считают, что ЧВК "Вагнер" имеет какое-либо отношение к событиям в Нигере. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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"Что касается нашего присутствия (в Нигере - прим. ТАСС) и расположения сил, то ничего не изменилось. Мы приостановили сотрудничество в сфере безопасности по ряду вопросов, не проводим подготовку военных, пока ситуация очень подвижна, - сказала она. - Мы продолжаем отслеживать происходящее на земле".

"Мы не видим каких-либо свидетельств того, что они [ЧВК "Вагнер"] имеют отношение к событиям в Нигере, не наблюдаем сейчас какой-либо помощи от "Вагнера", - отметила представитель ведомства. 

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НигерСШАПопытка госпереворота в Нигере
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