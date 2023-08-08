Президент Колумбии предложил создать региональную альтернативу НАТО в Амазонии

По словам Густаво Петро, такая организация должна координировать совместные действия вооруженных сил

БЕЛЕН /Бразилия/, 8 августа. /ТАСС/. Странам - участницам Амазонского пакта следует подумать о создании собственного военно-политического блока для защиты экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонки. С такой инициативой выступил во вторник президент Колумбии Густаво Петро.

"Я предлагаю военный договор. Мы должны создать амазонскую НАТО. [Подписать] договор о военном сотрудничестве, чтобы противодействовать тому, что направлено против Амазонии и наших стран", - сказал колумбийский лидер, выступая на саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки. При этом такая организация, считает Петро, не должна наносить ущерба суверенитету стран - участниц Амазонского пакта, а лишь координировать совместные действия вооруженных сил. Соответствующую работу он предлагает поручить министрам обороны.

По его мнению, странам Амазонского пакта также следует рассмотреть возможность создание специализированного суда для рассмотрения дел, связанных с экологическими преступлениями, затрагивающими природу региона и права коренного населения.

Саммит Амазонского пакта пройдет в Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, а также Индонезии, ДРК и Республики Конго, также обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и экозащитников.