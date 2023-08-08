8 августа, 20:04

Байден оговорился и назвал Гранд-Каньон одним из девяти чудес света

AP Photo/ Susan Walsh
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Susan Walsh

Затем президент США поправил себя, отметив верное количество знаменитых сооружений

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал национальный парк Гранд-Каньон одним из чудес света, по ошибке доведя их число с семи до девяти.

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"Гранд-Каньон - одно из девяти чудес света. В прямом смысле. Задумайтесь об этом. <...> Я сказал девяти, одно из семи чудес света", - сказал президент, поправившись. Он выступал в штате Аризона на мероприятии, посвященном созданию нового заповедника площадью свыше 4 тыс. кв. км рядом с парком Гранд-Каньон.

Как ранее пояснил помощник президента США и национальный советник по вопросам климата Али Заиди, особый статус будет присвоен этой территории в связи с тем, что на ней расположены 300 культурных объектов, которые рассказывают об истории и жизни коренных народов Америки.

Гранд-Каньон находится в северной части штата Аризона и является глубочайшим каньоном в мире. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года. Ежегодно его посещают не менее 5 млн туристов. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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