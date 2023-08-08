Байден оговорился и назвал Гранд-Каньон одним из девяти чудес света

Затем президент США поправил себя, отметив верное количество знаменитых сооружений

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал национальный парк Гранд-Каньон одним из чудес света, по ошибке доведя их число с семи до девяти.

"Гранд-Каньон - одно из девяти чудес света. В прямом смысле. Задумайтесь об этом. <...> Я сказал девяти, одно из семи чудес света", - сказал президент, поправившись. Он выступал в штате Аризона на мероприятии, посвященном созданию нового заповедника площадью свыше 4 тыс. кв. км рядом с парком Гранд-Каньон.

Как ранее пояснил помощник президента США и национальный советник по вопросам климата Али Заиди, особый статус будет присвоен этой территории в связи с тем, что на ней расположены 300 культурных объектов, которые рассказывают об истории и жизни коренных народов Америки.

Гранд-Каньон находится в северной части штата Аризона и является глубочайшим каньоном в мире. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года. Ежегодно его посещают не менее 5 млн туристов.