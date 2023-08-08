На Тайване сержанту дали пять лет тюрьмы за продажу секретных документов в интернете

Также осужденного лишили гражданских прав на три года

ГОНКОНГ, 8 августа. /ТАСС/. Суд города Гаосюн приговорил сержанта сухопутных войск Тайваня к пяти годам тюремного заключения за продажу секретных военных документов в интернете. Об этом во вторник сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, сержант по фамилии Цай во время службы в гарнизоне на архипелаге Пэнху (Пескадорские острова) с 2020 по 2022 год проносил в военную часть личные электронные устройства. Там он копировал на них военные документы, в том числе с грифом "секретно", а потом продавал неизвестному человеку в интернете.

Обвиняемый полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и передал правоохранительным органам около 1,04 млн новых тайваньских долларов (около $32,7 тыс.), которые он получил за продажу документов. Помимо пятилетнего тюремного срока, подсудимый также будет лишен гражданских прав на три года.

Архипелаг Пэнху находится в южной части Тайваньского пролива в 50 км к западу от острова Тайвань.

Шпионаж на Тайване

Это уже не первый случай шпионажа в вооруженных силах острова за последнее время. 2 августа Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что суд острова выдал ордер на арест подполковника сухопутных войск и еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу спецслужб КНР. По его данным, подполковник по фамилии Се служил в 601-й бригаде армейской авиации и спецназа и вместе с сообщником вербовал действующих и отставных военнослужащих. Согласно законодательству Тайваня, действующим военнослужащим за предательство и передачу конфиденциальной информации иностранным спецслужбам может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.