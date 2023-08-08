Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией

По сведениям портала Delfi, эту меру предложило МВД Латвии

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Латвии принял решение о введении усиленного режима охраны белорусско-латвийской границы. Об этом сообщил информационный портал Delfi.

По его сведениям, с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса режим работы системы охраны границы будет усилен.

Эта мера была предложена МВД страны. Как отмечает портал, в ведомстве объяснили необходимость введения такого режима зафиксированным латвийской стороной "несоразмерно большим числом случаев незаконного пересечения государственной границы между Латвией и Белоруссией и попыток" ее пересечения.

Кроме того, глава МВД Латвии Марис Кучинскис напомнил о присутствии на территории Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер". По словам министра, признаков каких-либо провокаций со стороны ЧВК нет, но исключать такую возможность нельзя.