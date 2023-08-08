Глава комитета Сената США призвал Киргизию ужесточить контроль над экспортом в РФ

Роберт Менендес обосновал необходимость таких мер подозрениями в том, что Бишкек причастен к обходу односторонних санкций в отношении Москвы

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес призвал руководство Киргизии ужесточить контроль над экспортом в Россию. Письмо соответствующего содержания Менендес, представляющий правящую Демократическую партию США, отправил на имя президента Киргизии Садыра Жапарова.

Американский законодатель от штата Нью-Джерси утверждает, что есть подозрения в причастности правительства Киргизии к обходу односторонних санкций в отношении России, введенных Западом в связи с началом Москвой специальной военной операции на Украине. "Я призываю правительство Киргизии оперативно расследовать эти утверждения и наладить более надежный процесс предотвращения незаконного потока товаров через вашу территорию в Россию", - говорится в послании, текст которого распространила пресс-служба Менендеса. При этом сенатор выдвигает предположение, что власти Киргизии недостаточно активно борются с уклонением от западных ограничительных мер против России или даже могут быть причастны к их обходу.

Кроме того, Менендес, не приводя доказательств, обвинил правительство Киргизии в ослаблении институтов демократии, нарушении прав журналистов, ограничении деятельности представителей гражданского общества.

Законодатель заявил, что ждет оперативной реакции Бишкека на свое обращение.

20 июля в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что власти и государственные компании республики не нарушали введенных США и другими западными странами санкций в отношении России. Сообщение ГКНБ было опубликовано в связи с появившимися в СМИ США сообщениями о возможном введении экономических мер в отношении Киргизии "с целью прекращения поставок подсанкционных товаров" в РФ.

Позднее в тот же день санкции в отношении России были расширены. В черные списки включены, в частности, "импортеры, разработчики и поставщики технологий", включая 11 российских компаний и 3 киргизских предприятия.