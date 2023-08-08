Венесуэла предложила принять единый план охраны экологии бассейна Амазонки

Страна подала идею о запуске спутника и создании исследовательского центра по охране биоразнообразия реки

КАРАКАС, 8 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с предложением к странам, входящим в Амазонский пакт, разработать и принять единый план по охране и сохранению экологии бассейна реки Амазонки. Она выступила на проходящем в бразильском городе Белене саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки, о чем говорится в сообщении президентской пресс-службы Венесуэлы.

Родригес предложила учредить единый центр управления Амазонского пакта, в который входят Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Перу, Суринам и Эквадор. Для постоянного мониторинга Амазонии Венесуэла предлагает запуск спутника и создание исследовательского центра по охране биоразнообразия бассейна реки Амазонки. Родригес также указала на необходимость искоренить незаконную добычу полезных ископаемых в регионе.

Саммит Амазонского пакта пройдет в бразильском Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, а также Индонезии, ДРК и Республики Конго, также обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и экозащитников.