Шведская компания поставляет на Украину спутниковые интернет-терминалы

При этом у Satcube отсутствует информация о том, для каких целей будет использоваться оборудование

СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Шведская компания Satcube, разрабатывающая терминалы для подключения к интернету через спутники, поставляет на Украину оборудование, которое можно будет использовать для обеспечения интернет-соединения в районах, где отключены мобильные и наземные сети. Об этом сообщает газета Dagens nyheter.

Как пояснил глава Satcube Якоб Калльмер, первые поставки на Украину состоялись в начале лета. Компания использует спутниковую сеть американской Intelsat, которая заказала около 100 терминалов на сумму примерно 70 млн крон ($6,53 млн). Эти средства выделяются Германией. Как отмечает издание, у Satcube нет информации о том, как именно будет использоваться ее оборудование: возможно, речь как о гражданском, так и о военном применении.

Терминалы Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мегабит в секунду. После начала СВО Украина получила более 40 тыс. терминалов, разработанных компанией Илона Маска SpaceX, которые подключаются к сети Starlink. Спутники Intelsat находятся на орбите на высоте около 35 тыс. км, Starlink - ниже, что обеспечивает более высокие скорости и меньшую задержку.