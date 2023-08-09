Глава Пентагона заявил о готовности США наращивать поддержку модернизации ВС Филиппин

В разговоре с филиппинским коллегой Ллойд Остин также осудил применение Китаем 5 августа водометов на отмели Аюнгин

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро выразил готовность к наращиванию усилий по модернизации вооруженных сил республики. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера.

Как следует из документа, Остин и Теодоро "обсудили сотрудничество США и Филиппин в рамках альянса". "Министры подтвердили нерушимость альянса США и Филиппин и обязались удвоить усилия по наращиванию совместной подготовки, оперативной совместимости и поддержке модернизации филиппинских вооруженных сил", - добавил Райдер.

В заявлении уточняется, что "министры обсудили недавние события в Южно-Китайском море, включая попытки КНР помешать проведению Филиппинами 5 августа 2023 года миссии по снабжению" на отмели Аюнгин. "Министр Остин осудил применение водометов береговой охраной Китая и другие опасные маневры, которые представляют опасность для филиппинских судов и их экипажа", - говорится в заявлении. В нем утверждается, что некоторые государства ранее "выражали опасения относительно этих небезопасных действий, которые подрывают статус-кво и напрямую угрожают миру и стабильности в регионе". По словам Райдера, шеф Пентагона "подтвердил, что договор о взаимной обороне между странами распространяется на филиппинские государственные суда, авиацию и вооруженные силы".

Береговая охрана Филиппин сообщила в воскресенье, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в спорном районе Южно-Китайского моря. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе спорной территории. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.

Ранее на этой неделе Пекин потребовал от Соединенных Штатов прекратить сеять раздор в регионе под предлогом оказания поддержки Филиппинам при возникновении инцидентов в Южно-Китайском море. "Мы настаиваем, чтобы американская сторона перестала использовать проблему Южно-Китайского моря для того, чтобы сеять раздор и провоцировать отчуждение", - отмечалось в заявлении МИД КНР. В нем указывалось, что планы Вашингтона ущемлять суверенитет КНР при помощи Манилы "абсолютно не могут увенчаться успехом".